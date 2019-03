DowDupont geeft winstalarm

De winstwaarschuwing komt enkele dagen voordat DowDupont, dat in 2017 ontstond door een fusie tussen Dow Chemical en Dupont, zich weer gaat opsplitsen. In april worden de plastic- en petrochemische tak als 'Dow' op eigen benen gezet. In juni volgt dan de tak die landbouwproducten als bestrijdingsmiddelen en zaden produceert. Die krijgt de naam Corteva mee.

Juist die tak had zwaar te lijden onder de overstromingen in het belangrijke landbouwgebied het Midwesten. Boerderijen lagen daardoor stil en ook leveringen konden niet doorgaan. In de plastic- en verpakkingentak, die onderdeel worden van het nieuwe Dow, liepen de verkopen harder terug dan verwacht.