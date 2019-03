’Handelsdeal gecontroleerd op vertaalfouten’

Ook moeten de onderhandelaars ervoor zorgen dat er evenveel werkbezoeken aan Peking als aan Washington worden afgelegd. De delegaties ontmoeten elkaar deze week in Peking, in de hoop dat de Amerikaanse leider Trump en zijn evenknie Xi Jinping elkaar eind april kunnen ontmoeten. Eerder deze week lieten de Amerikanen nog weten dat het wel ’maanden’ kan duren voor er een akkoord is.

Het controleren op vertaalfouten is nodig, weet Bloomberg, omdat de Chinezen niet alle onderhandelingsresultaten in hun versie van de tekst hebben opgenomen. „De Chinezen geven sommige woorden een heel andere betekenis”, aldus één bron tegen het persbureau.

De inzet van de Chinees-Amerikaanse deal is de handelsoorlog die anders zou uitbreken, en waarbij er voor $360 miljard aan importtarieven zouden worden opgelegd. Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, schreef vanochtend op Twitter dat de onderhandelingen ’constructief’ verlopen.