Spionage in de Eurostar: fusie lekt tijdens treinreis

In de trein van Londen naar Parijs werkte Le Stradic onafgebroken, op drie telefoons, aan een overnamedeal ter waarde van $15 miljard. Le Stradic’ klant was de Franse telecommiljardair Xavier Niel. Die wilde een pakket aandelen T-Mobile kopen, en zo voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten.

Toeval

Zeer waardevolle informatie voor de man met de stoppelbaard – in werkelijkheid een UBS-bankier op reis die door een wonderlijk toeval naast Le Stradic was beland. De bankier, Alexandre Zaluski, speelde de informatie die hij op de telefoons van zijn buurman zag door aan zijn collega’s. Die hadden al snel door dat ze Niel misschien als klant konden binnenhengelen.

De poging van Niel om in de VS te geraken is mislukt, maar in de nasleep staat Zaluski samen met een collega nu wél voor het hekje bij de Franse beurswaakhond AMF.

Boete

Daar zeggen aanklagers dat Zaluski, inmiddels niet meer werkzaam voor UBS, de informatie die hij op de telefoons van zijn reisgenoot zag nooit had mogen gebruiken, omdat dat niet valt onder de ’gebruikelijke kanalen’ waarvan informatie zou moeten komen. Ze willen dat Zaluski, zijn collega en UBS als geheel ruim €1 miljoen boete moeten betalen.

Wat Zaluski betreft had Le Stradic zijn informatie beter moeten beschermen, en is het logisch dat hij en zijn collega probeerden om een nieuwe klant binnen te hengelen – dat was immers hun werk.