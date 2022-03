Podcast met Martin Visser '19 cent per kilometer kan nog steeds niet uit'

De oorlog in Oekraïne heeft grote economische en financiële gevolgen in Nederland. Steeds meer economen vrezen voor een recessie. Na grote druk komt het kabinet met compensatie voor de koopkracht. De verlaging van de benzineaccijns is een onverwachte stap. Hoe zien de koopkrachtplaatjes eruit? En kunnen we snel loskomen van Russisch gas? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.