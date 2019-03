’Consument moet baas zijn over data slimme meter’

„De consument heeft op dit moment zelf geen mogelijkheid tot inzage in zijn eigen gegevens”, schetst de ACM in een visiedocument. Als andere partijen de data van de klant in willen zien, moeten zijn toestemming vragen aan de netbeheerder in plaats van de klant zelf.

„Een aantal marktpartijen is van mening dat zij, vanaf het moment dat zij toestemming van een klant hebben, zeggenschap hebben verkregen over de data. Zij menen dat zij hier zonder extra administratieve handelingen toegang toe moeten krijgen”, schrijft de ACM.

Regie bij consument

Dat moet anders, vindt de toezichthouder. „In de visie van de ACM komt de regie direct bij de consument te liggen en kan hij zelf binnen een geautomatiseerd systeem inzien en bepalen welke partij toegang tot zijn gegevens heeft. Het voordeel hiervan is dat het op deze wijze voor de consument altijd inzichtelijk is aan wie hij wanneer en waarvoor toestemming heeft gegeven.”

Dat is niet alleen een wens van de ACM zelf, maar volgens de toezichthouder ook wettelijk vereist op basis van de nieuwe privacywet AVG. Het beheer van de data moet onafhankelijk worden geregeld, waarbij alle marktpartijen onder gelijke voorwaarden toegang daartoe krijgen, als de klant daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.