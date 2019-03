Palladium kent slechtste week in drie jaar

Onder druk van tekorten is de prijs van palladium, veel gebruikt in katalysatoren van brandstofauto’s, sinds afgelopen zomer bijna verdubbeld.

Handelaren vrezen nu dat het wel zal meevallen met de economische groei, er minder auto’s hoeven te worden gebouwd, en dat het gebrek aan palladium dus minder groot zal zijn.

„De prijsstijging trok speculanten aan, maar nu zie je dat verkoop nog meer verkoop uitlegt”, zegt een analist tegen Bloomberg.

De prijs van palladium tikte eerder de $1600 aan, maar staat nu onder de $1400 per ounce. Sommige analisten blijven echter denken dat de grondstof, nu de lucht uit de markt is, weer de weg naar boven kan inslaan.

,,Dit is een typisch palladium, het is het meest cyclische van alle edelmetalen”, aldus analist Georgette Boelen van ABN Amro Economisch Bureau.

„Het ging kruipend omhoog, terwijl de fundamentele oorzaken van de groei – tekorten, overschotten en vraag – dat niet onderbouwen. Deze palladiumhandel reageerde recent op speculatieve berichten alsof er grote fundamentaele tekorten zouden zijn. Dat is niet zo, al waren er kort weinig voorraden. Maar de markt is risicoavers geworden en is ook nog eens heel cyclisch”, stelt zij.

„Als de termijncontracten voor dit metaal corrigeren, dan is het anders dan de meeste direct ook fors: met 5 tot 6% per dag. En dan is in twee dagen de opgebouwde winst weer verdwenen.”

