Prognose van Altice valt beter bij beleggers dan bij analisten

In het laatste kwartaal van 2018 wist Altice Europe de omzetkrimp tot 1,7% te beperken, terwijl analisten gemiddeld genomen van een daling van 4,8% waren uitgegaan. Het kabel- en telecombedrijf moest hiervoor zijn marketinguitgaven wel fors verhogen, waardoor de winstgevendheid juist tegenviel.

Altice Europe meldt in het gehele jaar 1,3 miljoen klanten in Frankrijk te hebben teruggewonnen, waardoor het verlies sinds het samengaan met SFR in 2015 ruimschoots is goedgemaakt. De totale jaaromzet zakte met 1,8% naar €14,1 miljard.

Optimisme voor 2019

Voor dit jaar mikt het bedrijf op een omzetgroei van 3 tot 5% en een operationeel resultaat (ebitda) van €4 tot €4,1 miljard, wat veel meer is dan de analistenconsensus van €3,65 miljard. Het optimisme stoelt voor een belangrijk deel op de klantenaanwas in Frankrijk.

Analisten zijn er niet van overtuigd dat deze verwachtingen waargemaakt zullen worden. „De prognose ziet er heel agressief uit. Beleggers zullen eerst willen begrijpen hoe Altice Europe denkt deze doelstellingen te kunnen bereiken”, aldus Alexandre Iatrides van de Franse bank Oddo BHF.

Voorlopig verliesgevend

Slechts een enkele analist zag aanleiding het koersdoel aan te passen. De analistenconsensus is dat Altice Europe dit jaar een paar dubbeltjes verlies per aandeel zal lijden en volgend jaar nog niet uit de rode cijfers komt.