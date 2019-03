ABN Amro stopt met Prospery in Duitsland

Prospery werd in december 2017 geïntroduceerd in Duitsland als een digitaal platform dat overzicht geeft over iemands vermogen, beleggingen actief beheert en persoonlijke coaching op afstand tegen een vast tarief biedt. Maar het bleek zonder distributiekanaal moeilijk om klanten aan te trekken, waardoor het aantal klanten met interesse in Prospery achterbleef.

Het zou forse additionele investeringen vergen om het aantal klanten te laten groeien, stelt ABN Amro. Het financiële concern heeft daarom besloten niet in deze vorm door te gaan met Prospery. De ervaringen die zijn opgedaan en de technologie erachter worden hergebruikt in Nederland. Klanten zullen financieel niet worden benadeeld, aldus ABN Amro.