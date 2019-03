Brits pond dipt op verlies Brexit-deal May

Het Britse pond zakt vrijdagmiddag nadat premier May voor de derde keer geen steun kreeg voor haar Brexit-deal in het eigen parlement.

May deed een verwoede laatste poging om tenminste het grootste deel van haar Brexit-akkoord binnen te slepen in het parlement.

Maandag wil May, nadat ze 58 stemmen tekort kwam, nieuwe opties neerleggen. Op 10 april houdt de EU een extra bijeenkomst.

De cruciale stem van bondgenoot DUP ontbrak al, de Noord-Ieren kunnen haar plan niet steunen vanwege de verwachte problemen over het verkeer via de Ierse grens. Uit haar eigen achterban kwam eveneens onvoldoende steun.

Labour was intern verdeeld, partijleider Corbyn rekende op een groot verlies van premier May. De Scotsche SNP voerde grote druk op Labour-leden uit om tegen het voorstel van May te stemmen.

Een deel van de Conservatieven hoopte een verdere economische neergang voor te zijn door in varianten op de voorstellen de band met de handelsunie overeind te houden.

Het Brits pond noteerde vrijdagmiddag na forse uitschieters op- en neer en ging 0,3% omlaag bij €1,1577. De FTSE 100 won 0,7% in positieve Europese handel: de Eurostoxx steeg 0,7%.

Nu de Brexit-deal van May niet door het parlement komt, zullen de Britten mogelijk alsnog mee gaan doen aan de Europese verkiezingen.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.