Oprichters taxi-app Lyft miljardairs

Het bedrijf werd tegen een emissieprijs van $72 per aandeel naar de Amerikaanse beurs gebracht. Er is op de beurs $2,3 miljard opgehaald.

Ⓒ Bloomberg

Kort na opening van de handel rond 16:50 uur vrijdag bleef de koers 20% boven de introductiekoers hangen en zakte rond 17:30 uur terug tot 15% stijging.

De opbrengst van de beursgang wordt door Lyft, waar 4680 mensen werken, deels gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en overnames. Het Amerikaanse bedrijf is in tegenstelling tot Uber alleen in Noord-Amerika actief.

Nog nooit winst

De taxi-app, in 2016 opgericht, had in 2018 een omzet van $2,2 miljard en een verlies van $911 miljoen. Het bedrijf heeft sinds zijn oprichting in 2012 nog nooit winst behaald.

Lyft is nu actief in ruim driehonderd regio’s in de Verenigde Staten en Canada, maar wil verder groeien.

Het marktaandeel van Lyft in de VS groeide het afgelopen jaar van 35 tot 39%, waarmee het gat met marktleider Uber kleiner werd.

De Lyft-oprichters Logan Green en John Zimmer hebben beiden een aandelenpakket van 684591 aandelen.

Vooral investeringsfonds in techaandelen Andreessen Horowitz zal profiteren, dat bezit 15 miljoen van alle aandelen.

