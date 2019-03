Galapagos en Altice stelen show op beurs

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent in de plus op 548,98 punten. De MidKap klom 1,9 procent tot 765,63 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent.

De Londense FTSE won 0,6 procent. De Britse premier Theresa May heeft opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het brexitakkoord met de Europese Unie. De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april moeten laten weten hoe ze verder willen.

Altice

Galapagos kwam met positieve testresultaten van zijn reumamiddel. Het aandeel was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 22,2 procent. Het bedrijf en zijn onderzoekspartner Gilead hebben de doelen in een belangrijke studie bij reumapatiënten behaald. Daarmee is een belangrijke horde genomen in de richting van het op de markt brengen van Galapagos' ontstekingsremmer filgotinib.

In de MidKap werd Altice dik 26 procent meer waard na publicatie van de jaarcijfers. Volgens topman Patrick Drahi lijkt het erop dat de bodem in de Franse thuismarkt in zicht is en zijn alle doelstellingen voor 2018 behaald. Voor 2019 rekent Drahi op een stijging van de omzet.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) dikte daarnaast een kleine 10 procent aan in Stockholm. De Zweedse kledingketen boekte in het eerste kwartaal meer winst dan verwacht. TUI zakte meer dan 4 procent in Frankfurt. De reisorganisatie verlaagde zijn verwachtingen vanwege de problemen met de gewraakte Boeing 737 MAX-8 toestellen, die het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen aan de grond moet houden.

De euro was 1,1222 dollar waard, tegen 1,1223 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 59,95 dollar. Brent steeg 0,8 procent tot 68,33 dollar per vat.