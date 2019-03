Amsterdam - Europa is een trein die doordendert, maar moeten we dat wel willen? Hoe ver laten we de zeggenschap van Europa doorgroeien, en willen we überhaupt wel dat de EU zeggenschap heeft over onze WW-uitkeringen en of er wel of niet een alcoholslot op onze nieuw auto’s moet komen? En: op welke thema’s had Europa juist wél een vuist moeten maken? Verslaggever Martin Visser bespreekt het in de nieuwe DFT-podcast.