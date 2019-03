Vastned verlengt aandeleninkoopprogramma

Vastned kreeg in april vorig jaar al goedkeuring van zijn aandeelhouders voor de aandeleninkoop. Er is inmiddels voor bijna 29,6 miljoen euro aan stukken ingekocht. De uitvoering van het programma is volgens Vastned afhankelijk van marktomstandigheden waardoor mogelijk niet voor het volledige bedrag ingekocht zal worden.

