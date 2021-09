Overname als oplossing voor schaars ondersteunend personeel

Cybersecuritybedrijf Securify heeft mede daarom een strategische samenwerking gesloten met cloudspecialist Solvinity, waarbij een meerderheid van de aandelen Securify wordt overgenomen. Volgens Cengiz Han Sahin, mede-oprichter van Securify, groeit de markt zo hard, dat het vinden van genoeg personeel voor zaken als recruitment en juridische ondersteuning een probleem is geworden. „Zelfs het vinden van een goede officemanager is op de huidige arbeidsmarkt heel moeilijk.”

De laatste jaren groeit de markt als kool, mede vanwege het groeiende gevaar van ransomware-aanvallen, vertelt Sahin van Securify dat momenteel 35 man sterk is. Vorig jaar haalde het een omzet van €2,9 miljoen, die naar verwachting dit jaar groeit naar rond de €4 miljoen „We groeien zelf met 40%, maar maar zelfs dat is niet snel genoeg in de huidige markt.”

„Onze groei betekent dat we niet alleen meer cybersecurityspecialisten nodig hebben, maar ook een legal-afdeling en meer goede hr-mensen nodig hebben om een eigen academy op te zetten. Door samen te gaan met Solvinity kunnen we profiteren van de capaciteiten die daar al aanwezig zijn.”

’Geld had dit niet opgelost’

Sahin en zijn twee medeoprichters zijn daarom bewust niet in zee gegaan met private equity-investeerders, die momenteel veel geld bedrijven voor it-bedrijven. „ Stel dat je een private equity partij vindt die wil investeren met als target om geen 40% maar 50% te groeien over een aantal jaar, dan weet ik zeker dat dit niet gaat lukken. Geld alleen had dit niet opgelost. Financieel zaten we goed. Daarvoor was dit niet nodig.”

Opgaan in een grotere cybersecurityspeler zag Securify ook niet zitten. „Dan biedt je alleen meer van hetzelfde, wij willen het in de verbreding zoeken”

Solvinity, dat vorig jaar een omzet van €50 miljoen maakte met het leveren van clouddiensten en rond de 300 mensen in dienst heeft, ziet in het toevoegen van Securify hoopt met de overname zijn klanten meer te kunnen bieden van een dienst waar nu veel vraag naar is: veiligheid, vertelt ceo Hans van den Broek. „Onze strategische samenwerking met Securify stelt ons nu in staat verder te groeien door nieuwe security services aan te bieden.”

De overname heeft volgens beide partijen geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Securify blijft vooralsnog apart en onder de eigen naam opereren.