Sentiment op Wall Street positief

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent in de plus op 25.856 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2826 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 7707 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer voerden handelsoverleg in Peking. Chinese onderhandelaars zijn volgens hun Amerikaanse gesprekspartners bereid meer water bij de wijn te doen om tot een akkoord te komen. Mnuchin zei dat de gesprekken ,,constructief'' verliepen. Volgende week wordt in Washington opnieuw gepraat.

Lyft

Uber-rivaal Lyft steeg direct flink in waarde. Het aandeel noteerde tussentijds een plus van bijna 12 procent. De in San Francisco gevestigde onderneming haalde ruim 2,3 miljard dollar op door circa 32,5 miljoen aandelen in de markt te zetten. Lyft is in tegenstelling tot Uber alleen in Noord-Amerika actief. Uber maakt naar verwachting later dit jaar eveneens zijn debuut op de beurs.

Het in New York genoteerde Canadese technologieconcern BlackBerry ging na cijfers verder meer dan 15 procent omhoog. Biotechnologieconcern Gilead won een kleine 3 procent, na goede resultaten bij tests van de ontstekingsremmer filgotinib in zijn samenwerking met biotechnoloog Galapagos.

Wells Fargo

Wells Fargo (min 2,1 procent) stond ook in de belangstelling. Topman Tim Sloan stapte per direct op bij de grote bank, die de afgelopen tijd te maken had met enkele schandalen, onder meer rondom fraude en wanpraktijken bij verkopers. Chemieconcern DowDupont noteerde 0,1 procent in de min na een winstalarm. De winst is in het eerste kwartaal sterker gedaald dan het bedrijf eerder voorzag.

De euro was 1,1219 dollar waard, tegen 1,1222 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 60,14 dollar. Brent steeg 0,9 procent tot 68,40 dollar per vat.