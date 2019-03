Kiadis Pharma krijgt beschermingsconstructie

Dat bleek vrijdag. Volgens Kiadis is er momenteel geen onmiddellijke noodzaak voor deze maatregel, maar kan deze wel de onderhandelingspositie versterken als dat in de toekomst nodig zou zijn. Andere agendapunten waren onder meer de benoeming van Scott Holmes als lid van de raad van bestuur en voorstellen rond het renumeratiebeleid. Alle ter stemming gebrachte zaken kregen groen licht.

,,We zijn blij met de blijvende steun van onze aandeelhouders'', zegt topman Arthur Lahr. ,,Een voorstel, dat ons de mogelijkheid geeft om extra aandelen uit te geven, zal ons in staat stellen om in de toekomst kapitaal aan te trekken.'' Ook een beursgang in de Verenigde Staten zou daardoor tot de mogelijkheden behoren, aldus Lahr.