Bieden op de restjes

Kees (75) en Marja Jansen (72) voor hun woning in Oude Meer. Ze wonen hier sinds 1994. Vanwege de conditie van Marja zijn ze op zoek naar wat anders. Ⓒ Michel van Bergen

Nog nooit was er zo weinig animo voor de NVM Open Huizen Dag. In de crisisjaren openden wel 50.000 huizen in Nederland hun deuren voor potentiële kopers. Morgen zijn dat er maar 12.000. Oorzaak is de oververhitte woningmarkt. Er staat veel minder te koop en de meeste huizen vliegen toch wel weg. Wat rest zijn huizen met een ’mankementje’, zoals een exorbitant hoge prijs.