Alle ogen op Amerika

Tegen de tijd dat die maandelijkse statistiek naar buiten komt, hebben handelaren al heel wat te verstouwen gehad. Dat begint maandagochtend met cijfers over inflatie en producentenvertrouwen in de eurozone, en met consumptie- en productiestatistieken uit de Verenigde Staten. Maandag gaat het Britse parlement ook verder met het zoeken naar een oplossing voor het Brexit-dilemma, om te voorkomen dat het op 12 april tot een hard vertrek van de Britten uit de EU komt.

Kracht

„Maar het gaat om het banenrapport, dat wordt heel interessant”, zegt Bender. „Maart is namelijk de eerste maand dit jaar zonder verstorende invloeden als een shutdown van de federale overheid of extreme weersomstandigheden. Nu gaan we zien hoe het werkelijk met de Amerikaanse arbeidsmarkt gaat. Hebben de Verenigde Staten de kracht die we al die tijd zagen?”

Woensdag komt salarisstrookverwerker ADP met een eerste indicatie voor de officiële cijfers die vrijdag naar buiten komen. Donderdag komen bovendien nog de notulen naar buiten van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank. Daarin zoeken beleggers naar teksten over hoe de ECB banken wil beschermen tegen de negatieve gevolgen van de aanhoudend negatieve beleidsrente.

Maar ook die notulen vallen in het niet bij Amerika, vindt Bender. „Wij denken in Europa soms dat we best een toontje meeblazen, maar in de VS moet het uiteindelijk gebeuren.”

China

Met een schuin oog wordt er deze week ook gekeken naar de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen en naar de ontwikkelingen op de rentemarkt. In Peking speurden delegaties van beide landen vrijdag naar vertaalfouten in de Engelse en Chinese versie van het concept-handelsakkoord dat eind april aan de presidenten Trump en Xi moet worden voorgelegd. Bender: „Er is nu euforie over die besprekingen, maar de vraag is ook: hoe ontwikkelt het zich verder?”

Ook de rente is al meer dan een week een thema op de beurs, en dat blijft het nog wel even. De vraag blijft of het negatief worden van de Duitse staatsleningen en het negatief worden van de Amerikaanse rentecurve een prelude zijn op een recessie.

