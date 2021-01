’Grootste stijging gemeentelijke woonlasten in jaren’

Huurders betalen 8% meer, mensen die een huis bezitten en daar ook in wonen 6,2%. Dat is het meest in jaren en veel meer dan de inflatie, die 1,4% bedraagt. Dat betekent dat de gemeentelijke woonlasten meer zijn gestegen dan andere uitgaven, aan bijvoorbeeld kleren en boodschappen.

De Vereniging Eigen Huis kwam in december ook al met een eerste inschatting van de woonlasten. Toen bleken er flinke uitschieters te zijn. Zo gaan huiseigenaren in Bergen op Zoom gemiddeld 27% meer ozb betalen.

Huishoudens van meerdere personen in een koophuis betalen gemiddeld €774 per jaar aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dat is €45 meer dan een jaar eerder. Huurders zijn gemiddeld €390 kwijt, €29 meer dan een jaar eerder. Zij moeten afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing betalen.