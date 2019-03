Topadviseur Trump wil dat Fed rente verlaagt

De opmerkingen komen ruim een week nadat de Fed besloot om de rente in de Verenigde Staten dit jaar niet verder te verhogen. Daarmee leken Trump en de zijnen eindelijk hun zin te hebben gekregen. De president uitte eerder nog herhaaldelijk forse kritiek op het alsmaar opkrikken van de rente, omdat dit volgens hem slecht zou zijn voor de economie.

Nu blijkt dat het Witte Huis er nog een schepje bovenop doet in zijn retoriek over het monetaire beleid. Kudlow benadrukte dat zijn woorden niet moeten worden opgevat als een aanval op de onafhankelijkheid van de Fed. ,,We weten allemaal dat de Fed onafhankelijk is'', zei hij.

Volgens Kudlow gaat het puur om een analyse van de economische situatie in de wereld op dit moment. Hij herhaalde verder dat Trump geen plannen heeft om Jerome Powell te vervangen als voorzitter van de Fed.