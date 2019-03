’Bedrijf achter Ultimate Fighting naar beurs’

Dat meldt de Wall Street Journal vrijdagavond over het bedrijf achter grote free-fightwedstrijden.

Endeavor versnelt de eerder opgestelde plannen, aldus betrokkenen bij de notering tegen de zakenkrant. De notering zou eind dit jaar een feit moeten zijn.

De wereldtitelgevechten van bijvoorbeeld Conor McGregor in de UFC behoren tot de best bekeken televisieshows wereldwijd. Endeavor kocht de UFC in 2017.

Endeavor werd een jaar geleden nog gewaardeerd op $4 miljard nadat het $ 400 miljoen aan investeringen ophaalde uit het staatsfonds van Saoedi-Arabië.

Dat geld werd geretourneerd door de topman na de moord op journalist Jamal Khashoggi van de Washington Post door Saoedis die in verband werden gebracht met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

Afgelopen zomer stelde de UFC dat het concern een waarde van inmiddels $7 miljard zou hebben.

De UFC wilde vrijdag tegen de krant niet reageren op het bericht.

