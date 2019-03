’Gegijzeld door farma’

Marian Kaljouw wil binnen vijf jaar zorgen dat we de zorg bekostigen op basis van uitkomsten in plaats van verrichtingen. Ⓒ FOTO René BOUWMAN

Utrecht - Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is trots op het zorgstelsel. Wel heeft ze zorgen over kostenstijgingen. Peperdure medicijnen zijn een van de oorzaken. „Als we niet ingrijpen komt de solidariteit in gevaar.”