'Vertrouwen beleggers stijgt licht'

De graadmeter van de bank kwam uit op 122 punten. In februari was dat 120, een maand eerder nog 104. ,,De stijging is volledig toe te schrijven aan de verbeterde beurs'', zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. ,,Beleggers volgen de ontwikkelingen op de beurs over het algemeen goed, dus het is niet gek dat zij deze maand positief gestemd zijn.''

ING peilt al sinds 2002 maandelijks het vertrouwen onder particuliere beleggers op een schaal van 0 tot 200. Scores boven de 100 duiden op optimisme.