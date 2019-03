DFT-lezer hunkert naar eeuwige vakantie

Zo waren heel veel mensen geïnteresseerd in het initiatief van ING, waar niet de werkgever bepaalt hoeveel vrije dagen je hebt, maar waar het personeel zelf bepaald hoelang zij met vakantie gaan. Ookal is het onbeperkt.

Dat de Britse premier May al een voorschotje nam op zo’n onbeperkte vakantie, vonden ook veel lezers interessant. Maar er zijn nauwelijks mensen in de positie van May, dus een leugentje om eigen best wil voor de eeuwige vrijheid trok ook veel lezers.

Winkelstraat

Werkgevers hebben wel een probleem, natuurlijk. Die moeten de ideale werknemer met een lampje zoeken als iedereen kiest voor onbeperkt verlof.

Winkelpersoneel hoeft waarschijnlijk minder moeite te doen om altijd vrij te zijn. Het is immers zwarte lente in de winkelstraat.

Overheid

De lezers die zelfs na al deze inspiratie hun vrijheid nog steeds niet hebben gevonden, hebben zich vastgeklampt aan de Britten. Nederland moet immers vrezen voor een Brexit.

Op de overheid hoeft de naar vrije dagen hunkerende bezoeker van DFT ook al niet te rekenen. Die steekt alles in zijn eigen zak. En heeft de staat dan nog niet genoeg, dan verkoopt zij toch gewoon een woning.

Faillissement

Al met al is de meeste kans op vrije dagen, zorgen dat je werk krijgt bij een bedrijf dat failliet gaat. Het faillissement van Op=Op Voordeelshop is verreweg het best gelezen verhaal van afgelopen week. Maar of die kilte mensen aansprak, waarschijnlijk niet.