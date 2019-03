’Saoedi’s hackten telefoon Amazon-baas’

Dat meldt persbureau Reuters. De Becker deed onderzoek naar de publicatie van gelekte smsjes tussen Bezos en Lauren Sanchez, een voormalige presentatrice met wie Bezos volgens roddelblad National Enquirer een relatie zou hebben.

Intieme foto’s

Bezos beschuldigde de eigenaar van National Enquirer vorige maand van chantage. Het blad dreigde met de publicatie van intieme foto’s die Bezos naar Sanchez gestuurd zou hebben. Dat kon Bezos alleen afwenden door een publieke verklaring te geven dat de berichtgeving van National Enquirer over Bezos niet politiek gemotiveerd is.

De Becker meldt nu dat het moederbedrijf van het roddelblad van hem eiste dat hij bewijs van afluisteren of hacken bij hun nieuwsgaring zou ontkennen. “Onze onderzoekers en verschillende experts concludeerden dat de Saoedi’s toegang hadden tot de telefoon van Bezos, en persoonlijke informatie hebben verkregen”, zegt De Becker. “Het is niet duidelijk of en tot op welke hoogte het moederbedrijf van National Enquire van de details op de hoogte was.”

Een woordvoerder van de Saoedische ambassade in Washington had nog geen reactie. In februari zei de minister van Buitenlandse Zaken nog dat Saoedi-Arabië ‘absoluut niets te maken had’ met het nieuws dat National Enquirer bracht.