JPMorgan neemt tegoeden en bezittingen over van noodlijdend First Republic

Door Mark Garrelts

Financiële markten reageren opgelucht dat er een einde is gekomen aan de lijdensweg van First Republic Bank. Alle tegoeden en het merendeel van bezittingen van de geplaagde Amerikaanse regionale bank gaan naar JPMorgan, die de beste papieren had bij een veiling.