Chinese industrie weer in groeistand

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie kwam uit op een stand van 50,5. Die graadmeter wijst bij een stand boven de 50 op groei. In februari was de inkoopmanagersindex nog op 49,2 uitgekomen. Economen hadden voor maart in doorsnee op een iets minder harde krimp gerekend dan een maand eerder. Ze gingen uit van een stand van 49,6.

In de dienstensector was sprake van een snellere groei dan een maand eerder. De stand van 54,8 was bovendien meer dan de 54,4 die alom werd verwacht. De samengestelde index kwam voor maart uit op een stand van 54,0.