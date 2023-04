Premium Het beste van De Telegraaf

Column: onvrede over vermeende elite kenmerkt alle populistische partijen

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Boer Koekoek. Ⓒ ANP / HH

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1935 behaalde de NSB van Anton Mussert 8% van de stemmen. Het land verkeerde in een diepe crisis, er was hoge werkloosheid en het volk was ontevreden, zeker in de regio. Op het platteland en bij middenstanders had de NSB veel aanhang. In Drenthe stemde 11% en in Limburg 12% op Mussert. Dat waren heel hoge percentages voor een toen nog zeer verzuild Nederland