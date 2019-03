Twijfels over groei bij zakenbankiers

Dat meldt Wall Street Journal op basis van gegevens van Dealogic. Vooral in Europa is het aantal deals gedaald. Onder meer als gevolg van de onzekerheid rond Brexit is er voor $144 miljard aan deals gesloten, een daling van 60%. Maar Brexit is niet de enige bron van zorg. De groeivooruitzichten versomberen, Italië zit in een recessie en buitenlandse investeringen in Frankrijk nemen af door de gele hesjes-protesten.

In Azië is het vooral de onzekerheid rond de handelsruzie tussen de VS en China die deals dwarszit. Er werd in totaal voor $ 165 miljard aan fusies en overnames gedaan, een daling van 23%.

Lichtpuntje is Noord-Amerika, waar het dealvolume met 2% steeg naar $470 miljard. Vooral in de sectoren technologie en gezondheidszorg gaat het hard. Zo nam fintechbedrijf Fidelity National Information Services eerder deze maand betaalverwerker Worldpay over voor een bedrag van $35 miljard.

In gezondheidszorg is de voorgestelde overname van biotechbedrijf Celgene voor $74 miljard door de Amerikaanse farmaceut Bristol-Myers Squibb de grootste deal van het jaar tot nu toe. De deal gaat niet zonder slag of stoot. Een deel van de aandeelhouders vreest dat er te veel risico’s aan de overname zitten. Beide partijen denken echter dat de overname het wel gaat halen, nu een aantal grote aandeelhouders de deal steunt.