Bewindsman: openheid bedrijven over belasting

Aandeelhouders vinden het belangrijk dat bedrijven laten zien waarvoor ze staan, aldus de bewindsman in het tv-programma Buitenhof. Ondernemingen zijn steeds opener over de manier waarop ze hun geld lenen, en datzelfde zou moeten gelden voor het betalen van belasting. Door wetgeving maakt het kabinet al een en ander transparanter, maar het is ook aan de sector zelf iets te doen.

Snel kwam met zijn oproep tijdens een discussie over de vraag of Nederland nou een belastingparadijs is of niet. Volgens de bewindsman is Nederland geen belastingparadijs. Wel wordt er nog veel geld doorgesluisd naar belastingparadijzen en daar wil het kabinet dan ook een stokje voor steken.