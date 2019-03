'No-dealbrexit niet ingeprijsd door markten'

Volgens Knot is er bij een Brits vertrek zonder deal de mogelijkheid dat er ,,een significante prijsaanpassing'' plaatsvindt. Ook zou het pond volgens hem onder druk komen te staan.

Komende week probeert het Britse Lagerhuis verder het voortouw te nemen in het bepalen van de vervolgstappen nu de door premier May onderhandelde deal vrijdag voor de derde keer werd afgewezen door het parlement. May probeert ondertussen ook nog haar plan aan te passen om het alsnog door het parlement te loodsen.