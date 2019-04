Denen kopen Zwitsers vrachtbedrijf Panalpina

DSV, dat eerder vergeefs probeerde om het eveneens Zwitserse logistieke bedrijf Ceva Logistics in te lijven, kwam in januari met een ongevraagd bod op Panalpina op de proppen. In eerste instantie boden de Denen 170 Zwitserse frank per aandeel. Uiteindelijk werd de deal voor bijna 196 frank per aandeel afgetikt.

Panalpina is actief op het gebied van lucht- en zeevracht en andere logistieke diensten. Het in Basel gevestigde bedrijf heeft vijfhonderd kantoren in zeventig landen, met ongeveer 14.000 werknemers.