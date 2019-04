Nikkei stevig hoger na Chinese cijfers

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,4 procent in de plus op 21.509,03 punten. Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China waren in trek bij beleggers. Yaskawa Electric klom 5 procent. Robotmaker Fanuc en bouwmachinefabrikant Komatsu dikten 2,4 en 3,1 procent aan. Beeldschermenmaker Japan Display steeg ruim 10 procent. Het geplaagde bedrijf verwacht deze week een financieringsovereenkomst te sluiten.

Daiichi Sankyo zette de opmars voort en klom meer dan 8 procent. Vrijdag won het Japanse farmaceutische concern al bijna 16 procent na een samenwerkingsdeal met zijn Britse branchegenoot AstraZeneca op het gebied van borstkanker.

De beurs in Shanghai kreeg er tussentijds 2,4 procent aan en de Hang Seng in Hongkong steeg 1,6 procent. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in maart licht is gegroeid, na drie maanden op rij met krimp. De Chinese overheid meldde afgelopen weekeinde ook al dat er sprake was van lichte groei in de industrie. De Kospi in Seoul klom 1,3 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger.