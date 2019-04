De Volksbank rondt juridische fusie af

De enig aandeelhouder van de Volksholding, de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), heeft met de fusie ingestemd, evenals toezichthouders. Nu is NLFI, de beheerder van de staatsaandelen, enig aandeelhouder in de Volksbank geworden.

Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. De Volksbank kijkt nu weer naar mogelijkheden om op eigen benen te staan.

Halverwege dit jaar loopt een eerder gestelde termijn af voor het nadenken over een privatisering, maar het is nog niet duidelijk of er dan al een besluit zal worden genomen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelde in november dat de Volksbank nog niet toe was aan een besluit over een zelfstandige toekomst. De bank moest zijn strategie nog nader uitwerken, zich beter voorbereiden op veranderende kapitaalregels en de kosten verder omlaag brengen.