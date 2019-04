'AEX begint positief aan nieuwe maand'

Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in maart licht is gegroeid, na drie maanden op rij met krimp. De Chinese overheid meldde afgelopen weekeinde ook al dat er sprake was van lichte groei in de industrie.

In Londen proberen de Britse regering en het parlement deze week opnieuw een weg te vinden uit de impasse voordat op 12 april de deadline voor vertrek uit de Europese Unie definitief verstrijkt. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt dat de financiële markten de mogelijkheid van een no-dealbrexit nog niet hebben ingeprijsd, hoewel dat momenteel het grootste risico voor de markten is.

Galapagos

Op het Damrak zal het aandeel PostNL mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg schroefden hun aanbeveling voor het postbedrijf op.

Galapagos blijft in de schijnwerpers staan. Het biotechnologiebedrijf wil Peter Guenter tot bestuurder benoemen. De Belg Guenter is sinds 1 oktober 2017 topman van de Spaanse farmaceut Almirall. Daarvoor werkte hij jarenlang bij het Franse Sanofi. Galapagos won vrijdag ruim 22 procent na positieve testresultaten van zijn reumamiddel.

Kiadis Pharma

De aandeelhouders van Kiadis Pharma zijn akkoord gegaan met het plan van het biotechnologiebedrijf om via een onafhankelijke stichting een beschermingsconstructie tegen overnames op te tuigen. Volgens Kiadis is er momenteel geen onmiddellijke noodzaak voor deze maatregel, maar kan deze wel de onderhandelingspositie versterken als dat in de toekomst nodig zou zijn.

Vastgoedfonds Vastned liet weten zijn aandeleninkoopprogramma te verlengen. Het op 19 oktober aangekondigde inkoopprogramma ter grootte van maximaal 40 miljoen euro loopt nu tot en met 17 april.

Auto's

Ook de autobouwers weten de aandacht op zich gericht. Volgens persbureau Bloomberg zijn Peugeot Citroën en Fiat Chrysler in gesprek over een Europese samenwerking. De Fransen en het Italiaans-Amerikaanse bedrijf hebben al verkennende gesprekken gevoerd.

De euro noteerde op 1,1235 dollar waard, tegen 1,1222 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 60,61 dollar. Brent werd 1 procent duurder op 68,24 dollar per vat.