’Vooruitzichten gunstig voor PostNL’

Volgens Berenberg kan de markt voor pakketten dit jaar met wel 6 procent groeien. Daarbovenop kan PostNL ook profiteren van een hogere prijs die het kan rekenen voor de bezorging van pakketten. Daar rekenen de kenners op een gemiddelde prijsstijging van 2 procent dit jaar, maar in sommige markten zoals Duitsland kan dit nog meer zijn.

Naast PostNL verwacht Berenberg ook dat UPS en Deutsche Post, moederbedrijf van DHL, kunnen profiteren van de gunstige marktomstandigheden. Ook over Royal Mail is Berenberg positiever gestemd, omdat bij de Britten risico’s zijn ingeprijsd in de waarde van het aandeel. Over FedEx is Berenberg minder positief, omdat de integratie van het eerder overgenomen TNT nog een „hele weg te gaan heeft.” Verder blijft Berenberg bij zijn advies verkopen voor het Oostenrijkse Austria Post.

Berenberg verhoogde het advies op PostNL van hold naar buy. Het aandeel van het post- en pakketbedrijf sloot vrijdag op 2,28 euro