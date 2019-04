Mooi weer laat tuinbranche bloeien

Ⓒ ANP

ZEIST (ANP) - De tuinbranche heeft vorig jaar goede zaken gedaan. Dat was volgens belangenvereniging Tuinbranche Nederland te danken aan het mooie weer. Ook dit jaar gaat het beter, maar die cijfers zijn moeilijker te vergelijken omdat het vorig jaar koud was in de eerste drie maanden van het jaar tegen een zacht eerste kwartaal van 2019.