Fikse winst voor AEX

De AEX-index sloot na de goudgerande eerste drie maanden van 2019 met 0,9% winst bij 554,14 punten.

De Midkap-index ging 1,4% vooruit bij een slot van 776,43 punten.

De FTSE-index in Londen dikte met alle Brexit-zorgen 0,5% aan. De DAX in Frankfurt steeg 1,4%, de CAC-40 in Parijs klom 1% bij de slotbel.

"Minder angst dat Chinese economie slechter draait"

„De markt bewoog vooral op de goede Chinese productiecijfers. Die verminderen de angst enigszins dat de Chinese economie slechter zou gaan lopen”, constateert analist Jauke de Jong van AFS Group op het Damrak.

Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie in maart licht is gegroeid, na drie maanden op rij met krimp.

Wall Street stond op winst, ondanks enige flauwte in Amerikaanse economie. De bouwuitgaven bleven afgelopen maand achter, de industrie bleef groeien: de index noteerde een sterke 55,3%.

,,Het effect van de stimulering die China heeft ingezet komt nu door in zijn economische cijfers en de export”, constateert Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot. „De Chinese cijfers geven voor het einde van het tweede kwartaal enige hoop dat de groei doorzet. Als de Amerikaanse motor niet de huidige 3% maar nog wel 2% groei behaalt, en de Chinese economie niet uitbodemt, dan hoeven we niet te pessimistisch te zijn”, zo vertaalt hij het sentiment onder beleggers.

Recent werd de rentecurve invers, de lange rente dook onder de korte. Aben: „Maar dat betekent niet meteen recessie, dat moet een maand aanhouden, en dan nog heb je pas over negen tot twaalf maanden later de recessie. Met de Federal Reserven nog altijd als netto inkoper van staatsleningen, is er geen alarmsignaal. Al wordt het met deze groei wel wat minder dan in 2017 en begin 2018.”

Banencijfer cruciaal

Brentolie (+1,7%) bleef stijgen tot $68,70 per vat. Ondanks waarschuwingen van president Trump aan het adres van oliekartel OPEC.

"Saoedisch vinden olieprijs van $70 wel prima"

„OPEC en gelieerde landen houden hun productiebeperking vast”, zegt energieanalist Hans van Cleef van ABN Amro. „Tegelijkertijd lopen sanctieregels van de VS tegen Iran per 1 mei af. Saoedi-Arabië vindt een prijs rond $70 vanwege zijn begrotingseisen wel prima. Trump zeker niet. Dat spel bepaalt de prijs bij goede vraag uit Azië.”

Voor acht landen maakte Washington uitzonderingen in zijn sanctie tegen Iran, zij mogen blijven handelen. „China en India houden straks waarschijnlijk de uitzonderingspositie, de vraag is wie van Washington nog meer mag handelen met Iran. Dat effect zet de olieprijs komende tijd”, aldus Van Cleef.

Staalmaker leidt

Grondstoffen, industrie en chemie profiteerden bovenin de AEX. Staalmaker Arcelor Mittal versterkte zijn koppositie bij het slot met een vooruitgang van 5,8% gesteund door de meevallende gang van zaken in China.

Verzekeraar Aegon dreef net als andere financials op de lage rente en boekte een koerswinst van 2,9%.

Zwaargewicht ING koerste 2,4% hoger geholpen door de Zwitserse bank UBS die benadrukte dat er nog flink opwaarts potentieel zit in het aandeel van de bank. Jefferies verhoogde het koersdoel naar €14,50.

Halfgeleider ASML voegde 2% winst toe.

Ahold Delhaize zakte in het rode rijtje 0,6%. Dochterbedrijf Albert Heijn neemt onlineleefstijlplatform FoodFirst Network over. Cornflakesmaker Kellogg krijgt ruim $1 miljard van Ferrero.

Defensieve zwaargewichten KPN, Unilever en Heineken stonden eveneens onderin.

Midkapper PostNL hield bij het slot 6% over. Berenberg zette het postbedrijf op de kooplijst.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam profiteerde met 4,5% winst van het Aziatische groeicijfer.

Air France KLM zag ten slotte 0,2% van de koers verdampen in reactie op de voorzichtigheid bij branchegenoot EasyJet. Dat wijt inzakkende omzet aan de Brexit: reizigers houden boekingen voor hun vakantie op zak.

