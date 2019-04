Financials, industrie en tech stuwen AEX

De AEX-index noteerde na het goudgerande eerste kwartaal rond 16:15 uur 0,8% in de plus op 553,3 punten.

De Midkap-index ging 1,2% vooruit naar 773,8 punten.

Vandaag kan het Britse parlement opnieuw stemmen over een zachte Brexit. De nieuwe deadline voor uittreding uit de EU is 12 april, terwijl premier May onder vuur ligt.

De FTSE in Londen dikte 1% aan, de DAX in Frankfurt steeg 1,2%, de CAC in Parijs klom 0,8%. De tienjaarsrente in Nederland ging naar 0,05%.

"Minder angst dat Chinese economie slechter draait"

,,De markt beweegt nu vooral op de goede Chinese productiecijfers. Die verminderen de angst enigszins dat de Chinese economie slechter zou gaan lopen”, constateert analist Jauke de Jong van AFS Group op het Damrak.

Daar profiteren vooral autobedrijven van, constateert hij. „Terwijl er weinig bedrijfsspecifiek nieuws op de agenda staat. Het is wachten tot de kwartaalcijfers er weer aan komen.”

Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie in maart licht is gegroeid, na drie maanden op rij met krimp.

De beurzen in Azië kregen de wind in de rug. De Nikkei-index won 1,4%.

De futures op Wall Street koersten op winst, ondanks tegenvallende retailcijfers van de Amerikaanse economie.

Banencijfer cruciaal

Beleggers wegen deze week nieuwe cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Salarisverwerker ADP zou een afname tot 175.000 banen melden, tegen 183.000 stuks eerder. Vrijdag komt het officiële werkgelegenheidscijfers uit Washington.

Brentolie (+1,6%) bleef stijgen. Ondanks waarschuwingen van president Trump aan het adres van oliekartel OPEC.

"Saoedisch vinden olieprijs van $70 wel prima"

„OPEC en gelieerde landen houden hun productiebeperking vast. Tegelijkertijd lopen sanctieregels van de VS tegen Iran per 1 mei af. Saoedi-Arabië vindt een prijs rond $70 vanwege zijn begrotingseisen wel prima. Trump zeker niet. Dat spel bepaalt nu even de prijs bij goede vraag uit Azië”, zegt energieanalist Hans van Cleef van ABN Amro.

Voor acht landen maakte Washington uitzonderingen in zijn sanctie tegen Iran, zij mogen blijven handelen. „China en India krijgen waarschijnlijk de uitzonderingspositie, de vraag is of meer landen mogen handelen met Iran. Dat zet de olieprijs komende tijd”, aldus Van Cleef.

Het Nederlands instituut van inkoopmanagers Nevi meldde een groei van indexstand 52,5 voor maart, tegen een consensus van 51,9 punten.

Staalmaker leidt

Grondstoffen, industrie en chemie profiteerden bovenin de AEX. Staalmaker Arcelor Mittal versterkte zijn koppositie met een vooruitgang van 5,3% gesteund door de meevallende gang van zaken in China.

Galapagos bleef na de doorbraak donderdag van zijn antireumamiddel op afstand (+2,2%).

Verzekeraar Aegon dreef net als andere financials op de lage rente en boekte een koerswinst van 1,8%.

Halfgeleider ASML voegde 1,8% toe. Zwaargewicht ING koerste 1,3% hoger geholpen door de Zwitserse bank UBS die benadrukte dat er nog flink opwaarts potentieel zit in het aandeel van de bank. Jefferies verhoogde het koersdoel naar €14,50, vooral dankzij groei in digitaal bankieren.

Ahold Delhaize pluste 0,1%. Dochterbedrijf Albert Heijn neemt onlineleefstijlplatform FoodFirst Network over. Cornflakesmaker Kellogg krijgt ruim $1 miljard van Ferrero.

Thales doet zijn bod gestand op Gemalto gestand, waardoor de AEX-notering van het digitale beveiligingsbedrijf vervalt.

Midkapper PostNL sprintte 4,8% vooruit. Berenberg zette het op de kooplijst. Roestvrijstaalbedrijf Aperam profiteerde met 4% winst van het Aziatische groeicijfer.

Air France KLM zag 1,3% van de koers verdampen in reactie op de voorzichtigheid bij branchegenoot EasyJet. Dat wijt inzakkende omzet aan de Brexit: reizigers houden boekingen voor hun vakantie op zak.

Op de lokale markt werd investeringsvehikel Value8 3% meer waard na een winstverdubbeling.

