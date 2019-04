Chinese cijfers stuwen Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 552,56 punten. De MidKap klom 1 procent tot 773,05 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Londen won 0,8 procent. Het Britse Lagerhuis stemt maandagavond weer over alternatieve brexitscenario's. Vorige week werden acht ingediende voorstellen, waaronder een no-dealbrexit en een douane-unie met de EU, weggestemd.

PostNL

Staalfabrikant ArcelorMittal profiteerde van de gunstige Chinese macrocijfers en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 3,8 procent. Galapagos stond onderaan met een verlies van 1,4 procent. De biotechnoloog won vrijdag ruim 22 procent na positieve testresultaten van zijn reumamiddel.

In de MidKap ging postbedrijf PostNL aan kop met een plus van 5,1 procent na een adviesverhoging door Berenberg. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 1,8 procent na een waarschuwing van luchtvaartmaatschappij easyJet.

EasyJet

EasyJet zakte in Londen ruim 7 procent. De Britse prijsvechter is iets voorzichtiger geworden over de prestaties dit boekjaar vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom de brexit, die de vraag naar tickets tempert. Concurrent Ryanair verloor in Dublin meer dan 4 procent.

De Europese autobouwers waren in trek. Peugeot Citroën klom 3,4 procent in Parijs. Volgens persbureau Bloomberg zijn de Franse automaker en Fiat Chrysler (plus 1,9 procent) in gesprek over een Europese samenwerking. Concurrent Renault, die volgens eerdere berichten ook interesse zou hebben in een samenwerking met Fiat Chrysler, steeg 3 procent.

De euro was 1,1237 dollar waard, tegen 1,1222 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 60,56 dollar. Brent werd 1,1 procent duurder op 68,34 dollar per vat.