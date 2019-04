Brexitperikelen maken easyJet behoedzamer

De Britse maatschappij is niet alleen minder positief over de prestaties in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Europa drukken brexit en macro-economische ontwikkelingen op de vraag naar tickets. In januari waarschuwde het bedrijf al voor overcapaciteit in de luchtvaartsector die de ticketprijzen drukken.

Over de eerste helft van het gebroken boekjaar verwacht easyJet een omzet die circa 7,4 procent lager uitvalt dan een jaar eerder op basis van gelijke wisselkoersen. Verder zullen de kosten bij de maatschappij zijn opgelopen. Zo is easyJet meer geld kwijt aan brandstof en personeelskosten.

Op de beurs in Londen ging het aandeel easyJet maandagochtend hard omlaag na de berichtgeving. Ook de koersen van andere luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk.

