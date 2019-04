2018 was ’oogstjaar’ voor Value8

De beursgenoteerde investeerder plukte daarbij de eerste vruchten van zijn eerder ingezette focus op relatief grotere belangen in groeiende bedrijven.

De onderneming verkocht in totaal voor 47,5 miljoen euro aan belangen, waaronder het meerderheidsbelang in HeadFirst Source Group. Dit bedrag ligt ruim boven de boekwaarde. De herrekende investering voor deze belangen bedraagt circa 19 miljoen euro. De zogeheten money multiple, oftewel het aantal keren dat de investering is terugverdiend, komt daardoor uit op circa 2,5.

Value8 meldt een nettowinst over 2018 van 4,3 miljoen euro, tegen 2,4 miljoen euro een jaar eerder. Het eigen vermogen verbeterde van 68,1 miljoen euro in 2017 naar 72,2 miljoen euro en de solvabiliteit dikte aan van 81,7 tot 94,2 procent. Dankzij de dividenden in januari 2018 en juni 2018 en het extra dividend in november 2018 was sprake van een totaalrendement van 35,1 procent.

Value8 is vol vertrouwen dat 2019 een jaar van groei zal zijn. Mogelijk wordt dit jaar al invulling gegeven aan de in november geformuleerde ambitie om 1 of 2 grotere investeringen te doen. Vorige week werd de verkoop van het meerderheidsbelang van 87 procent in Eetgemak afgerond. De daarvoor ontvangen prijs lag 9 procent boven de waardering van medio 2018. De opbrengst zal gebruikt worden voor nieuwe investeringen.