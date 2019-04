Krimp bedrijvigheid industrie eurozone

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied ging naar een stand van 47,5 tegen 49,3 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Kenners hielden gemiddeld rekening met een stand van 47,6, wat overeenkomt met een voorlopige raming.

De index voor de Duitse industrie zakte naar een niveau van 44,1 van 47,6 in februari. De graadmeter voor de Franse industrie kwam uit op 49,7 tegen 51,5 een maand eerder. De Italiaanse index noteerde 47,4 tegen 47,7 in februari en die voor Spanje steeg naar 50,9 van 49,9 in de voorgaande maand.

De Markit-index voor de Britse industrie ging in maart omhoog, naar 55,1 van 52,1 in februari. Dat is het hoogste niveau in dertien maanden. Bedrijven bouwden extra voorraden op ter voorbereiding op de brexit.