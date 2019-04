Nederlander baas bij IKEA Nederland

De Jong werkt al sinds 2009 bij IKEA. Via leidinggevende posities bij IKEA Duitsland kwam hij in april 2016 bij IKEA Frankrijk terecht, waar hij de laatste jaren een hoge post bekleedde. In Nederland krijgt hij bijna 6000 medewerkers onder zijn hoede. Zijn voorganger Herder is op 1 februari begonnen als landendirecteur van IKEA in Zweden.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik