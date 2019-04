Topman koopt Blokker van familie

Hij zou €280 miljoen mee krijgen van de familie.

Blokker stond al een tijdje in de etalage. Na diverse mislukte reorganisaties wilde de familie van Blokker af. Witteveen moest Blokker verkopen. Maar deed dat op dusdanige manier dat veel financiële partijen afhaakten, zeggen bronnen tegen de Telegraaf.

Blokker heeft nog ongeveer 400 winkels. Bij de verkoop is het vastgoed niet inbegrepen. De familie Blokker heeft via zijn investeringsbedrijf HB Capital nog ongeveer 20% van de panden in beheer. Een deel van de bruidsschat zou via de huren terug kunnen vloeien naar de familie.

Blokker maakt dit jaar nog tientallen miljoenen verlies. De huidige leiding denkt dat het in 2021 weer winst kan maken.

