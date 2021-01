Jokkende professor ook bij Mazars de deur uit

Binnenland

Rabobank raakt megabedrag kwijt door witwastruc: drie ton aan vals geld omgewisseld

Met een grote witwastruc wisten familie en vrienden van bewoners van een woonwagenkamp in Oss in een week tijd ruim drie ton aan vals geld te wisselen via geldautomaten van de Rabobank. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vond de wisseltruc plaats in 2015 en zijn de hoofdverdachten nog steeds spoor...