Rabobank schrapt komende vijf jaar 5000 banen

De bank meldt donderdag dat het gedwongen ontslagen zoveel mogelijk wil beperken. De ingreep is volgens de bank onvermijdelijk geworden vanwege ongunstig lage rentes, aangescherpte wetgeving en voortgaande digitalisering.

Bij Rabobank werken 43.272 mensen, waarvan 8000 externen. Door verdere digitalisering wil Rabobank het traditionele kantorennetwerk in het land de komende jaren afbouwen. Om hoeveel filialen het precies gaat laat de bank nog in het midden. Rabobank meent dat het aantal gedwongen ontslagen deels via reguliere uitstroom en herplaatsing naar andere functies kan worden geregeld. Ook kan het aantal externen worden verminderd.

Onder aan de streep bleef bij Rabobank het afgelopen jaar een nettowinst van ruim €1 miljard over. Dat is een halvering van de winst van een jaar eerder. Rabobank moest door de coronacrisis €1,913 miljard opzij zetten voor mogelijke kredietverliezen. Een jaar eerder was dit nog €975 miljoen.

Witwasboete

Rabobank meldde donderdag bij de jaarcijfers ook dat het is gezakt voor een toets van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het op orde brengen van de klantdossiers. De toezichthouder legde Rabobank eind 2018 een last onder dwangsom van een half miljoen op.

In april vorig jaar startte DNB een onderzoek of de bank de zaken inmiddels op orde had. Dat bleek niet het geval, meldt Rabobank nu. Daardoor moet de bank de dwangsom van €500.000 betalen.

De bank benadrukt dat het voorkomen van witwaspraktijken ’een continu proces is’ en de ’grootste aandacht’ heeft. Inmiddels is 4000 man personeel in dienst om witwaspraktijken te bestrijden. ABN Amro meldde woensdag nu 3800 fulltimers in dienst te hebben voor het controleren van klanten en overboekingen.