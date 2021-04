Fiscus waarschuwt: betaal niet voor de belastingtelefoon

Tijdens de aangifteperiode (nog tot 8 mei) komen er zo’n 40.000 vragen per dag binnen bij de Belastingtelefoon, die te bereiken is via 0800-0543. „Er zijn echter doorverbinddiensten actief, bedrijven die bellers tegen een hoog tarief van € 0,90 of € 1 per minuut doorverbinden naar dat gratis nummer”, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

Tientallen euro’s

Hiervoor gebruiken zij nummers die beginnen met 0906 of 18. Het hoge tarief tikt door nadat de beller is doorgeschakeld naar de Belastingtelefoon. De kosten kunnen dan oplopen tot tientallen euro’s per gesprek. De fiscus schat dat duizenden mensen jaarlijks gedupeerd worden door deze praktijken.

„Als je niet goed oplet dat je rechtstreeks naar het gratis nummer 0800-0543 belt, bestaat de kans dat je via het nummer van een doorverbinddienst belt en dus betaalt voor iets dat gratis is. Wij vinden het juist belangrijk dat het bellen met de Belastingtelefoon kosteloos is voor iedereen”, zegt Gerdo Nijman, directeur Belastingtelefoon.

Zoekresultaten

De nummers van doorverbinddiensten verschijnen vaak bovenaan de zoekresultaten als mensen op hun mobiele telefoon zoeken naar het telefoonnummer van de Belastingdienst of het nummer van de Belastingtelefoon. Denk aan zoektermen zoals ’belastingtelefoon’, ’belastingtelefoon bellen’ of ’belastingdienst bellen’. Als je op het zoekresultaat klikt, kom je op een website terecht waarop een 0906-nummer of een 18-nummer staat. Of er staat een belknop, ’bel direct’ of ’bel nu’ knop waarmee je via het nummer van de doorverbinddienst tegen een hoog tarief belt naar het gratis nummer.

De Belastingdienst gaat deze praktijken ook zoveel mogelijk tegen. Medewerkers van de Belastingtelefoon waarschuwen mensen als ze zien dat er gebeld wordt via zo’n doorverbinddienst. Ook worden alle Google-advertenties naar dergelijke diensten gerapporteerd.