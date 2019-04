Topbankiers naar Catshuis

Dat bevestigt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een woordvoerder spreekt van ‘regulier overleg’ met de premier en de verantwoordelijk minister. Het vorige overleg stamt uit 2016. Naast NVB-voorzitter Chris Buijink zijn de bankceo’s Ralph Hamers (ING), Wiebe Draijer (Rabobank), Kees van Dijkhuizen en Peter Blom (Triodos) aanwezig.

Hoekstra zou volgens bronnen met de bankiers ook willen praten de aanhoudende kritiek over de beloningen in de sector. Vorig jaar trok ING onder zware maatschappelijke en politieke druk een voorstel voor een forse salarisverhoging voor topman Hamers in. Bijna alle grote en ook veel kleine banken kregen het afgelopen jaar een tik op de vingers over problemen met klantcontrole en het monitoren van verdachte transacties.

Overleg met de zwaargewichten van het grote bedrijfsleven op het Catshuis deed vorig jaar nogal wat stof opwaaien. De keuze van de gasten om niet in hun eigen bolide, maar gezamelijk in een zwart bestelbusje te verschijnen. Na alle kritiek op de hoge salarissen en het afschaffen van de dividendbelasting, wekte dfit voor de buitenwacht de indruk dat de zakenlieden stiekem naar binnen probeerden te sluipen.