ASML en Arcelor helpen AEX aan mooie start

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,8% hoger op 568,06 punten . De Midkap-index ging 1% vooruit naar 823,20 punten.

De stemming zat er vanaf de start goed in gesteund door het nieuws dat Amerika en China weer aan tafel gaan zitten om te praten over het handelsconflict. De Chinese vicepremier Liu He gaat begin volgende maand naar de VS om met onder meer voor een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Verder werd gisteravond bekend dat Premier Boris Johnson in het Lagerhuis onvoldoende steun heeft gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden direct nadat al was ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een Brexit zonder akkoord met de Europese Unie.

Wall Street had gisteravond al de wind in de rug met plussen van 0,9% tot 1,2%. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een verdere voortgang van de belangrijkste graadmeters. Vanmiddag komt salarisverwerker ADP nog met banenrapport over de privatse sector in de VS naar buiten. Ook in Azië hadden beleggers er zin in. De Nikkei-index in Japan won vanochtend iets meer dan 2%.

In de geheel groengekleurde AEX zat ArcelorMittal opnieuw in de voorhoede met een plus van 2%. ASML lag ook goed in de markt en dikte 1,9% aan. Voor IMCD hadden beleggers 1,6% meer over.

Midkapper werd PostNL minder 1,5% waard. Toezichthouder ACM heeft de voorgenomen fusie van het post- en pakjesbedrijf met branchegenoot Sandd geblokkeerd. De postbedrijven gaan aan Den Haag vragen om toch het licht op groen te zetten.